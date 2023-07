Antonov An-2t precipita in decollo in Svezia, passeggeri sconvolti ma salvi

Un Antonov An-2 (SE-KCE) è precipitato contro gli alberi appena decollato da una pista erbosa a Vårgårda, in Svezia, come possiamo osservare nel video. Miracolosamente, il pilota e quattro passeggeri sono sopravvissuti con solo lievi ferite.

Il pilota Kjell Brattfors ha spiegato alla stampa svedese di aver pilotato l’aereo per 30 anni e che i controlli pre-volo erano risultati normali. “Abbiamo testato il motore e tutto sembrava a posto, ma poi l’aereo non è riuscito a decollare“. Sicuramente c’è da plaudire per la prontezza nella reazione del pilota. Nonostante si veda una strada, l’aereo non tenta l’atterraggio quanto piuttosto di evitarla.”Non era possibile far atterrare l’aereo sulla strada, a causa del traffico“, ha dichiarato il pilota.

Per evitare un incidente ancora peggiore, ha cercato di far salire l’aereo sopra le cime degli alberi nella vicina boscaglia e mantenere la velocità. Manovra che non è riuscita, anche se come detto alla fine tutti se la sono cavata con qualche escoriazione. Le autorità dell’aviazione svedesi hanno avviato un’indagine sull’incidente.

L’Antonov An-2 è un aereo di produzione sovietica caratterizzato da un motore singolo, configurazione biplano e utilizzato per scopi agricoli e di utilità. È stato progettato e realizzato dallo Studio di Progettazione Antonov a partire dal 1947. Grazie alla sua robustezza, elevata capacità di sollevamento e alla possibilità di decollare e atterrare su piste in pessime condizioni, ha dimostrato una lunga durata operativa. Il suo ciclo di produzione è proseguito fino al 2001, e ancora oggi è in servizio presso operatori militari e civili in tutto il mondo.

L’An-2 è stato originariamente concepito come aereo di utilità per impieghi nel settore forestale e agricolo. Tuttavia, la sua struttura di base è estremamente adattabile e sono state sviluppate numerose varianti. Tra queste rientrano versioni dotate di serbatoi per il diserbante, impiegate per la disinfestazione dei campi, per il campionamento atmosferico, idrovolanti adibiti alla lotta antincendio, aeromobili per il trasporto medico d’emergenza, idrovolanti e versioni leggermente armate per il lancio di paracadutisti.

La versione più comune è l’An-2T, un aereo passeggeri da 12 posti. Tutte le varianti, ad eccezione dell’An-3 e dell’An-2-100, sono equipaggiate con un motore radiale Shvetsov ASh-62 a nove cilindri da 750 kW (1.010 CV), sviluppato a partire dal motore Wright R-1820. La scelta di un motore radiale è stata determinante per la riuscita di questo aereo, fornendo affidabilità e prestazioni in una vasta gamma di condizioni operative.

L’Antonov An-2, con una storia ricca di versatilità e adattabilità, nonchè la sua capacità di operare in diverse situazioni dimostrano la sua rilevanza e longevità nel campo dell’aviazione.

