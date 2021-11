Lewis Hamilton: “Volevo risorgere, sarà una bella gara”

F1 Gp Brasile 2021. Lewis Hamilton: "Mi sono divertito molto in pista, non potevo fare nient'altro. Me la sono goduta, non sapevo quale fosse il risultato possibile oggi. Non volevo abbattermi dopo la squalifica, volevo spingere e risorgere. Ho preso tanta energia dai tifosi, aver rimontato mi tiene in lotta per la gara. Non sono lontano dal podio, meglio che partire ultimo. Sarà una bella gara, abbiamo un buon bilanciamento".