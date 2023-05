Fa lo stupido in bici, passa con il rosso e viene investito

Il video che sta circolando sui social media mostra un ciclista che si muove in maniera sconsiderata nel traffico ed attraversa con il rosso un incrocio molto trafficato del meat packing district di New York, venendo investito da un’auto in transito.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, il ciclista riesce a rialzarsi senza riportare gravi ferite. Tuttavia, questo episodio ci fa riflettere sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada, soprattutto quando ci si muove in bicicletta in mezzo al traffico.

Non solo si rischia la propria incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada. Inoltre, in molte città del mondo, come appunto New York, esistono ormai molte infrastrutture dedicate alle biciclette, come piste ciclabili protette e segnaletica specifica, che rendono più sicuro il tragitto per i ciclisti.

Si, anche i ciclisti devono rispettare le stesse regole del codice della strada di tutti gli altri veicoli. Questo significa che i ciclisti devono fermarsi ai semafori rossi, rispettare i limiti di velocità e dare la precedenza ai pedoni.

Non solo, perchè riprendere un video in cui si mettono in atto pratiche pericolose come passare con il rosso in bicicletta, solo per ottenere qualche like sui social media, è assolutamente da condannare. Questo comportamento può causare incidenti gravi e mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Ricordiamo infine che è importante avere sempre la massima attenzione e prudenza quando si è in bicicletta, soprattutto in città, dove il traffico può essere molto intenso e caotico.

Sarebbe importante quindi che tutti gli utenti della strada, sia automobilisti che ciclisti, rispettassero le regole e adottassero un comportamento responsabile e rispettoso degli altri.