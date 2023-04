TinTin, il cane a tre zampe abbandonato due volte nello stesso giorno.

Una storia che arriva da lontano quella di TinTin che possiamo vedere nel video, con il cane a tre zampe abbandonato due volte nello stesso giorno. Un rifugio per animali in Brasile ha accolto il povero cagnolino che veniva allontanato dall’auto che si era appena fermata sulla strada. I volontari lo hanno preso in custodia e lo hanno ribattezzato TinTin.

Solo successivamente, si è scoperto che TinTin era stato abbandonato due volte nello stesso giorno. La prima volta TinTin era stato riportato a casa dopo che una donna l’aveva trovato per strada, pensando che si fosse perso. Senza cuore e assolutamente disumano, il proprietario lo ha abbandonato di nuovo.

Nel video tutta la crudeltà della donna, che non esista a cacciare in malo modo TinTin, mentre fa risalire in auto l’altro cane. Una scena davvero pazzesca che li lascia indignati in quanto non ha una spiegazione logica, se non il trattare il povero animale come una cosa da buttare via. Uno viene tenuto, l’altro viene abbandonato.

Ma proprio grazie a questo video, gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare i precedenti proprietari di TinTin. Hanno ammesso di aver abbandonato il povero cane e sono stati denunciati per maltrattamento di animali. La pena in Brasile va da tre mesi a un anno di prigione e una multa.

Attualmente TinTin sembra essere felice e in salute come possiamo vedere in questa foto. Coccolato dai suoi nuovi proprietari, sembra aver finalmente trovato la sua nuova casa, questa volta per sempre.

