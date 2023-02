Ciclista investito da furgone durante un evento per le vittime della strada

Un ciclista è stato investito da un furgone che non ha minimamente rallentato, nonostante il semaforo rosso, durante un evento per ricordare le vittime della strada. Ironia della sorta, la vittima è uno dei leader del gruppo Bike Loud PDX di Portland negli USA, che si battono in difesa dei ciclisti. Nel video, non recente, si può vedere come l’autista del furgone sia piombato sul ciclista mancando fortunatamente di pochissimo l’impatto completo.

Miracolosamente il ciclista non ha riportato ferite gravi ed è riuscito ad alzarsi e ad allontanarsi dall’incidente. Sempre nel video, si può vedere che il segnale di marcia, diverso da quelli utilizzati in Europa, aveva almeno 15 secondi di conto alla rovescia per i ciclisti che attraversavano con cautela l’incrocio. La maggior parte dei ciclisti indossava giubbotti gialli catarifrangenti ad alta visibilità, ma nemmeno questo ha impedito al guidatore del furgone di fermarsi.

La polizia ha poi individuato l’autista, un uomo di 25 anni, arrestato ed accusato di guida pericolosa e omissione di soccorso. Il furgone è stato sequestrato.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.