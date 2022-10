Come fare inversione quando c’è pochissimo spazio.

Un video ci mostra esattamente come fare inversione con la propria auto anche quando c’è poco spazio per fare manovra.

I manuali per l’esame per la patente di guida ci dicono che si parte dal margine destro della carreggiata, si inserisce la prima marcia e si deve controllare la strada in modo che non arrivi nessuno. Se non arrivano altri veicoli, si aziona la freccia sinistra e si inizia a muovere lentamente l’auto sterzando le ruote verso sinistra. A quel punto ci si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata. Dopo aver fatto questa manovra, prima di raggiungere la parte finale bisogna sterzare velocemente verso sinistra. Tutto chiaro, vero?

Bene, adesso guardiamo insieme il video, perchè tutto quello che abbiamo scritto qui sopra non vale. Siamo in Cina, su una stradina in salita. L’automobilista è a bordo di una station wagon e sembra davvero impossibile fare manovra per tornare indietro. Ci prova e la ruota posteriore destra esce dalla carreggiata. Quando ormai tutto sembra perduto, l’automobilista assesta un altro paio di manovre e riesce nel suo intento.

Inversione fatta in uno spazio minimo, applausi garantiti. E come si dice in questi casi… Non fatelo a casa!

