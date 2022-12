Come non togliere il ghiaccio dai finestrini gelati

Ed ecco il video che stavamo aspettando da tempo, ovvero quello nel quale ci viene mostrato cosa non si deve mai fare per togliere il ghiaccio dai finestrini ghiacciati. Evidentemente il protagonista non ha letto i nostri consigli, perchè avevamo specificato esattamente cosa non fare.

Ebbene, ecco la classica situazione nella quale parabrezza e finestrini sono ghiacciati, forse il padrone dell’auto non ha tempo ho voglia di usare un raschietto, e forse non ha neanche un prodotto specifico per togliere il ghiaccio.

Ecco allora l’idea astuta: versare acqua calda, tra l’altro direttamente dal bollitore, sul finestrino. Cosa mai potrà accadere di male? Lasciamo la risposta alle immagini del video…

