La consegna dell’auto dei sogni finisce male, proprietario in stato di shock.

Nel video di oggi vediamo la consegna di una bellissima Corvette del 1962 ad un uomo presso la sua abitazione. Tuttavia, la situazione prende una brutta piega quando l’addetto tenta di far scendere l’auto dal secondo piano della bisarca senza assicurare l’auto o quanto meno verificare il freno di stazionamento.

La Corvette cade malamente nella discesa, danneggiandosi gravemente. Il proprietario, che era impaziente di avere la sua nuova auto, è rimasto sotto shock di fronte alla scena e ha immediatamente chiamato la compagnia di trasporto per segnalare l’incidente.

In un’epoca in cui la qualità del servizio al cliente e l’esperienza dell’utente sono così importanti, è incredibile che un’azienda di trasporto non abbia preso le precauzioni necessarie per evitare danni così evidenti. L’incidente avrebbe potuto essere evitato con una maggiore attenzione ai dettagli e una maggiore cura nella consegna di un’auto così preziosa.

Siamo sicuri che il proprietario della Corvette spera che questa sia stata un’unica, triste e sfortunata esperienza e che, in futuro, altre auto saranno consegnate in modo più sicuro e accurato. E per l’azienda di trasporti specializzata in consegne di auto di lusso, è importante prendere atto di questo incidente ed assicurarsi che non si ripeta in futuro.