Si può costruire un’auto con soli 200 dollari?

Lo YouTuber Drew Binsky si è recato in Ghana per raccontare la storia di Kelvin, adolescente e abitante di Accra, in Ghana, che ha l’ambizione di diventare un grande meccanico di auto e che ha realizzato un’auto a mani nude usando rottami metallici, e spendendo massimo 200 $.

Un esempio di economia circolare

Per lo YouTuber l’idea è così “rivoluzionaria e strabiliante” che ha voluto saperne di più, per capire come un ragazzo sia riuscito a tirare fuori un’auto funzionante da dei rifiuti. Durante il video, Kelvin, un adolescente che vive nella periferia della capitale ghanese, racconta che usava contenitori vuoti per realizzare modellini o altri piccoli mezzi.

L’auto è l’ultima delle sue fatiche e la dimostrazione delle sue abilità come meccanico. La sua stessa famiglia racconta di non potersi permettere un’altra auto da far guidare al ragazzo, e che quindi se l’è costruita da solo. Per quanto orgogliosi dell’opera, i genitori ammettono di essere preoccupati quando la guida, visto che essendo un’auto di fortuna manca di tutti i principali sistemi di sicurezza. Ma gli amici e le persone sono invece entusiasti, e la sua impresa è diventata molto popolare.

Per realizzare la vettura, Kelvin ha usato tubi, barre, lastre e altri elementi in ferro, con il risultato che si tratta di una “combinazione di auto”. Gli ammortizzatori sono quelli di una moto, così come il propulsore viene da un altro mezzo a due ruote. Per quanto auto di fortuna, dimostra da una parte il talento del ragazzo, dall’altra cosa si può realizzare recuperando materiali da altri veicoli.

