L’elefante ferma i camion di canna da zucchero per uno spuntino veloce.

Pare proprio che gli elefanti in Cambogia abbiano imparato a sfruttare la precedenza per fermare i camion che trasportano canna da zucchero e farsi un meritatissimo spuntino goloso.

Come vediamo in questo video, l’elefante si apposta a bordo strada per scegliere accuratamente la sua “vittima”. Poi si piazza in mezzo alla strada, con il camionista non può far altro che fermarsi. A quel punto l’elefante prende un po’ di canne da zucchero, non troppe, ed il camionista può ripartire.

Dalle immagini sembra proprio che i camionisti sappiano del “trucco” e che si fermino di buon grado. D’altra parte non sono quelle 5 canne da zucchero che cambiano il peso del carico. L’elefante pare non approfittarsene troppo, e a tutti va bene così.

Sembra che elefanti in Cambogia gli elefanti siano sono noti per aver imparato a sfruttare le risorse locali, come ad esempio usare rami per raggiungere frutti inaccessibili o utilizzare il loro tronco come strumento per scavare. C’è da dire poi che gli elefanti asiatici sono noti per la loro intelligenza e abilità cognitive, quindi non è sorprendente che siano in grado di apprendere nuovi comportamenti e adattarsi all’ambiente circostante.

Non rimane che fare un bell’applauso all’intelligenza di questi animali, ma anche alla “magnanimità” dei camionisti che si fermano volentieri per lo snack del pachiderma.

