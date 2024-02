TWIN 2 è l’esoscheletro italiano che fa camminare chi non può più farlo

TWIN 2, l’esoscheletro robotico per gli arti inferiori, è una soluzione innovativa per la deambulazione autonoma di persone con limitazioni motorie. Scopri come funziona e i suoi benefici.

Presentato al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, TWIN 2 è l’avanguardia negli esoscheletri robotici per gli arti inferiori. Questa innovazione, frutto della collaborazione tra Rehab Technologies IIT – INAIL e il Centro Protesi Inail, risponde con precisione alle necessità degli utenti, grazie a un design influenzato direttamente dall’esperienza clinica con i pazienti.

In un evento che ha visto la partecipazione di due individui sottoposti a prova, TWIN 2 ha dimostrato le sue capacità uniche, enfatizzate dal contributo del paziente Alex Santucci, che ha seguito da vicino il processo di sviluppo, testimoniando l’impegno del laboratorio Rehab Tech verso l’innovazione tecnologica orientata all’utente. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di strutture di eccellenza quali il Centro Protesi INAIL a Vigorso di Budrio, il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola e Villa Beretta a Costa Masnaga.

Come funziona l’esoscheletro TWIN 2?

Gli esoscheletri rappresentano oggi una soluzione senza precedenti per la deambulazione autonoma di persone con limitazioni motorie dovute a traumi o malattie neurologiche. L’interesse di INAIL e IIT in questo campo mira a sviluppare tecnologie che facilitino il reinserimento sociale e lavorativo di individui gravemente infortunati, spingendo il settore verso una crescita esponenziale.

Con l’obiettivo di ottenere la certificazione CE attraverso una partnership industriale, TWIN 2 si avvia verso la produzione e la successiva commercializzazione, promettendo di diventare un alleato fondamentale per chi necessita di supporto nella mobilità.

Questo esoscheletro motorizzato esterno non solo potenzia le funzioni fisiche degli utenti ma si rivela cruciale in ambito medico e riabilitativo. Il suo uso quotidiano, facilitato da un’applicazione Android per il controllo, apporta benefici muscoloscheletrici, circolatori, psicologici e digestivi, offrendo un sostegno personalizzabile durante le terapie fisioterapiche.

Il modello attuale di TWIN supera le versioni precedenti in termini di potenza, peso e design, garantendo un adattamento perfetto alle caratteristiche fisiche dell’utente. Le sue modalità di funzionamento, progettate per rispondere a diversi livelli di deficit motorio, confermano l’approccio centrato sul paziente, mirando a una riabilitazione efficace e personalizzata.

TWIN 2 rappresenta un importante passo avanti, e mai come in questo caso il termine è assolutamente azzeccato, verso la realizzazione di dispositivi che migliorano la qualità della vita delle persone affette da limitazioni motorie, segnando un progresso importante nel campo degli esoscheletri robotici.

Fonte: Opentalk ITT

Copyright Image: Sinergon LTD