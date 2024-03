Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per la seconda volta

Roma Fiumicino ha vinto il premio come miglior aeroporto europeo per il secondo anno consecutivo, bene anche Malpensa, Torino e Ciampino.

L’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” si è distinto nuovamente, vincendo il premio come miglior aeroporto europeo per il secondo anno consecutivo. Questo prestigioso riconoscimento, noto come “Airport Service Quality (Asq) Award”, è stato assegnato nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, posizionandosi al fianco di nomi illustri come l’aeroporto “El Prat” di Barcellona. La decisione è frutto di un sondaggio globale dell’Airport Council International (ACI) World e Amadeus, azienda leader nelle tecnologie di viaggio, che ha coinvolto più di 600mila passeggeri in oltre 400 aeroporti. I viaggiatori hanno valutato diversi aspetti degli aeroporti, da 1 a 5, su trenta indicatori di qualità.

Il successo di Fiumicino non risiede solo nel titolo di “Best Airport” per la facilità di spostamento, l’attenzione per l’ambiente e il customer care eccezionale, ma anche per aver vinto in tutte le categorie di eccellenza valutate, inclusi “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”, “Easiest Airport Journey in Europe”, “Most Enjoyable Airport in Europe” e “Cleanest Airport in Europe”. È l’unico aeroporto nella fascia oltre i 40 milioni di passeggeri all’anno ad aver raggiunto l’eccellenza su tutti i fronti.

Bene anche Ciampino, Malpensa e Torino

Anche altri aeroporti italiani hanno ottenuto riconoscimenti importanti. L’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino ha vinto per la prima volta come miglior scalo europeo nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri, mentre Milano Malpensa è stato premiato nella fascia da 25 a 40 milioni di passeggeri, una categoria che ha visto il riconoscimento anche di aeroporti come Zurigo, Palma de Mallorca e Copenaghen. L’aeroporto di Torino è stato citato tra i migliori per il personale più dedicato in Europa, dimostrando l’impegno e la qualità del servizio offerto dall’aviazione italiana su scala europea.

Riconoscimenti che premiano non solo l’eccellenza operativa e il servizio al cliente degli aeroporti italiani, ma anche la capacità dei nostri aeroporti di mantenersi competitivi su un palcoscenico internazionale, offrendo esperienze di viaggio di alto livello ai passeggeri di tutto il mondo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD