Guida da cani e fa un incidente contro un’auto in sosta

Ecco un incidente che entrerà negli annali, perchè grazie alla guida da cani su questa Jeep Grand Cherokee, il botto è assicurato. E come in ogni buon video che si rispetti, ecco l’auto che parte e che abbastanza lentamente finisce contro un’altra in sosta.

Se avete già osservato il video avrete certamente visto il guidatore. Non automobilista qualsiasi, ma un cane! Ebbene si, l’animale si è trovato improvvisamente alla guida, e non ha potuto far altro che guardare spaventato cosa stava succedendo.

Già, ma cos’è successo? Pare che il cane fosse a bordo della Jeep quando è zompato sul sedile del guidatore, spostando la leva del cambio e facendo muovere l’auto. Che ne dica la proprietaria, la colpa non è certo dell’animale. Se avesse azionato correttamente il freno di stazionamento, ovviamente non sarebbe accaduto nulla.

Comunque, l’importante è che nessuno si sia fatto male per questo classico esempio di… guida da cani!

