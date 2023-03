Pensa di riuscire a guadare il fiume, finisce per inabissarsi

Gli esperti dicono che superare un guado in fuoristrada in sicurezza è importante valutare le condizioni del percorso, preparare adeguatamente il veicolo, guidare con cautela ed evitare di fermarsi nel mezzo del guado.

In ogni caso è necessario prestare la massima attenzione e prudenza nel valutare le condizioni prima di iniziare il guado. E’ importante tenere in considerazione anche altri fattori durante il passaggio come ad esempio, se il guado ha una forte corrente, è consigliabile attraversarlo di traverso rispetto alla corrente per evitare di essere trascinati via.

In generale, la capacità di superarlo in sicurezza dipende anche dalle capacità e dall’esperienza del conducente, quindi è importante acquisire familiarità con il proprio veicolo e con le tecniche di guida in fuoristrada prima di intraprendere questo tipo di percorso.

Da quello che possiamo capire l’automobilista protagonista del video l’esperienza ce l’ha, ma questa volta la voglia di superare in abilità gli altri componenti del gruppo gli ha giocato un brutto scherzo. Si, in alcuni casi è importante sapere quali sono i propri limiti, oltre a quelli del mezzo. In un primo momento sembra filare tutto liscio, ma proprio quando il tratto di fiume sembra essere superato, l’automobile inizia a fare entrare acqua. Non rimane altro da fare che non perdere la calma, mentre l’auto lentamente inizia ad inabissarsi.

Non sappiamo come sia finita l’avventura dei due, chissà se saranno riusciti a recuperare l’automobile. Voi cosa ne dite?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.