Bimbo di sei anni non accompagnato viene fatto imbarcare sul volo sbagliato ed arriva in un altro aeroporto: è successo negli USA.

Pare non siano così sporadici i casi di minori non accompagnati che vengono imbarcati su un volo che non è il loro, visto che non è la prima volta che accade, almeno negli USA. Nei giorni scorsi un bambino di 6 anni che viaggiava da solo è stato erroneamente inviato da Spirit Airlines a Orlando invece che a Fort Myers, Florida, a circa 250 km di distanza.

Nonostante la famiglia bambino anche avesse pagato un extra affinché la compagnia aerea gestisse il trasporto del minore da Philadelphia a Fort Myers, qualcosa è andato storto, ed il bimbo è stato accompagnato sull’aereo sbagliato. Una volta accortosi dell’errore, i membri dell’equipaggio l’hanno tenuto sotto la propria cura e supervisione e sono rimasti in contatto con la famiglia per ricongiungerli nel minor tempo possibile. L’addetto che ha imbarcato il bambino sull’aereo sbagliato nonostante la documentazione corretta è stato licenziato.

Sempre in Florida un secondo caso e sempre sotto le vacanze natalizie, per un 16enne partito da Tampa e diretto a Cleveland che si è ritrovato a San Juan, a Porto Rico. Il ragazzo era arrivato in anticipo, ed a causa probabilmente di un cambio di gate, si è imbarcato sul volo per San Juan che partiva prima dell’arrivo del volo per Cleveland. L’unica spiegazione possibile è che il personale a terra al gate non abbia scannerizzato il suo biglietto.

Una volta atterrato a Porto Rico, il sedicenne ha inviato messaggi di testo alla sua famiglia in preda al panico. Frontier lo ha riportato a Tampa e successivamente a Cleveland il giorno successivo, per trascorrere il Natale con la madre. Ma in questo caso la preoccupazione maggiore nasce dal fatto che il conteggio dei passeggeri sull’aereo fosse errato e nessuno se ne sia accorto, ne a terra ne a bordo.

In ogni caso, ad entrambi i minori è stata quanto meno fornita l’assistenza dovuta, ed in qualche modo sono riusciti a passare le feste con le proprie famiglie. Probabilmente riceveranno entrambe un sostanzioso rimborso.

Copyright Image: Sinergon LTD