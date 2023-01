Una Ford gira all’incrocio e sale letteralmente su una Corvette [Video]

Siete all’incrocio con la vostra Corvette, vi fermate per far passare il Ford Explorer che sta per svoltare. Fin qui tutto bene. Ma ecco che il guidatore della Ford non si accorge di voi e vi viene addosso. E qui non va più bene. La giornata storta non finisce qui, perchè il Ford Explorer non si ferma e salta letteralmente sopra alla vostra Corvette.

Ma cosa è successo? Ovvio: chi guidava il SUV aveva in mano il telefono e lo stava usando o tenendo davanti al viso durante una chiamata. Non ci credete? Guardate il video perchè è l’unica spiegazione a questa follia.

Fortunatamente il telaio della Corvette ha retto tutto sommato bene, ma se solo il guidatore avesse spostato di poco il volante, i danni sarebbero potuti essere molto più ingenti.

