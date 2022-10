L’inseguimento stile Hazzard sui campi arati arriva dall’Olanda

Un campo arato da poco e un inseguimento stile Hazzard. Scommettiamo che vi è subito venuta in mente la canzone della sigla tv di Hazzard? No, non c’è il Generale Lee e non c’è Rosco P. Coltrane, Boss Hog e purtroppo neanche cugina Daisy.

Al posto dei cugini Duke e del Generale Lee c’è una Volkswagen Golf GTI rossa con targa tedesca. Ma perchè sta scappando dalla polizia? Semplice, al volante c’è un ragazzo con “solo” 6.700 euro di multe in sospeso.

Epilogo scontato: guidatore arrestato ad auto sequestrata.

