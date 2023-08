Vuole rubare una bici ma il cane da guardia è troppo coccoloso!

Cosa farebbe il vostro cane se un ladro entrasse nel vostro garage per rubare una bicicletta da 1.300 dollari? Il golden retriever di questa famiglia ha affrontato il ladro a testa alta… ma si è prontamente rotolato sulla schiena per farsi massaggiare la pancia.

Si, perchè se il cane è il migliore amico dell’uomo, il ladro non ha potuto resistere nell’instaurare un’amicizia con il cane coccoloso. Il furto e l’incontro sono stati registrati dalle telecamere di sorveglianza della casa. Le immagini del furto sono rapidamente diventate virali, raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni in 24 ore su TikTok.

Nel video, il ladro è accolto dal cane curioso, che sembrava desiderare nient’altro che un po’ di amore e affetto. L’uomo travolto da tanta tenerezza, posa temporaneamente la bicicletta per accarezzare e abbracciare l’animale.

“Sei il cane più fantastico che abbia mai conosciuto!” dice l’uomo. Si è persino inginocchiato in un momento di vera amicizia. “Anch’io ti voglio bene. Sei un tesoro!” ha aggiunto. Nonostante l’incontro commovente, alla fine la bici viene portata via.

La bicicletta elettrica è una Electra 3-speed del 2019 è stata valutata dalla polizia a $1,300 e ha delle caratteristiche distintive: i copri valvole delle ruote hanno una forma di “palla numero 8”, tipica del biliardo, così come un logo “palla numero 8” sul telaio.

Il sospettato è descritto come un uomo con un cappello blu e bianco, maglietta grigia, pantaloncini blu e scarpe sportive arancioni. Portava uno zaino nero e blu al momento del furto. Ad oggi non è stato ancora individuato, così come non è ancora stata recuperata la bici.

