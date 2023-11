Lanciano una sedia a rotelle dall’aereo, American Airlines nella bufera

Un recente video diffuso su TikTok ha suscitato una bufera di polemiche su American Airlines. Il filmato mostra un impiegato della compagnia aerea che, in modo del tutto poco professionale, lancia una sedia a rotelle per disabili lungo la rampa di scarico. La sedia a rottelle, dopo un percorso decisamente accidentato, si schianta contro un ostacolo metallico, capovolgendosi sull’asfalto dell’aeroporto.

Questo video, divenuto virale con milioni di visualizzazioni, ha riportato alla luce le problematiche che i viaggiatori disabili devono affrontare negli USA. Secondo Paralyzed Veterans of America, ogni giorno più di 31 sedie a rotelle vengono danneggiate, perse o ritardate dal personale aeroportuale nel periodo 2019-2022. Haeley Dyrdahl, autrice del video su TikTok, ha raccontato di aver filmato l’episodio domenica all’Aeroporto Internazionale di Miami. Ha osservato lo stesso trattamento sciatto utilizzato con altre sedie a rotelle ed una valigia, con gli addetti che parevano divertirsi della situazione.

Nelle immagini, si vede chiaramente un operatore di American Airlines con gilet aziendale mentre lancia la sedia a rotelle. Dopo l’impatto e il ribaltamento, l’operatore mette la sedia su un carrello portabagagli. Non è stato confermato se la sedia abbia subito danni. Per chi dipende da sedie a rotelle, trovare il proprio strumento di mobilità danneggiato all’arrivo in aeroporto può essere estremamente problematico.

Dal canto suo, American Airlines ha dichiarato che:

La linea aerea ha inoltre comunicato di essere impegnata nel migliorare la formazione del personale per la gestione delle sedie a rotelle e nell’installare attrezzature adeguate negli aeroporti più trafficati per ridurre i danni.

La questione è andata ben oltre ad un semplice video su TikTok, tanto che è intervenuto anche il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, che ha espresso il proprio disappunto su Twitter, definendo l’incidente “totalmente inaccettabile”. Ha annunciato che il suo dipartimento, che recentemente ha pubblicato una carta dei diritti per i passeggeri disabili, condurrà un’indagine.

This is totally unacceptable. We’ll be investigating. This is exactly why we are taking action to protect passengers who use wheelchairs. Everyone deserves to travel safely and with dignity. https://t.co/K5HO5QIWLK

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 20, 2023