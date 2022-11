Honda Forza 350 2023: lo scooter Sports‑GT di media cilindrata Honda riceve un profondo restyling che lo rende ancora più accattivante e desiderabile. Il motore è l’unità eSP+ di 330 cc introdotta con il model year 2021 e l’equipaggiamento di serie prevede il controllo di trazione HSTC, il parabrezza regolabile elettricamente, la presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore, lo spazio sottosella per due caschi integrali più altri oggetti, le luci full‑LED e la Smart‑Key che agisce anche sullo Smart Top-Box nel caso della versione “Deluxe”. Di serie su tutte le versioni la connettività Bluetooth del sistema Honda Smartphone Voice Control system (HSVCs), operativa sia con device Android che iOS.

Honda Forza 350 2023: il video

Una carenatura anteriore completamente nuova, dominata dal gruppo ottico full‑Led di ultima generazione, dà al Forza 350 un’identità ancora più raffinata ed elegante, con spunti presi direttamente dal fratello maggiore di 750 cc.

Ma se lo stile è aggiornato e ancora più contemporaneo, la praticità è invariata. Il parabrezza è regolabile elettricamente su 180 mm di escursione, per avere sempre la protezione dal vento preferita, in città o sulle strade extraurbane. La presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore assicura ricariche anche in movimento, mentre la Smart‑Key rende libere le mani dal macchinoso uso di chiavi fisiche. E come tutti i fan del Forza sanno, il vano sottosella è il più grande alleato per la praticità quotidiana, con spazio per due caschi integrali e altri oggetti.

Il telaio è invariato, così come il performante motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 330 cc, tenuto a bada dell’efficace controllo di trazione HSTC. Con una potenza max di 29,2 CV (21,5 kW) e una coppia max di 31,5 Nm, accelerazione e ripresa sono brillanti in ogni situazione e la velocità massima effettiva tocca i 137 km/h.

Ridisegnato anche il gruppo ottico posteriore, ora con una più caratterizzante “V rovesciata” e luci stop al centro, e il quadro strumenti, sempre caratterizzato dal gradevolissimo mix di indicatori analogici e schermo LCD centrale a retroilluminazione negativa. Per il 2023 la connettività Bluetooth HSVCs (Honda Smartphone Voice Control system) è di serie e permette di collegare sia smartphone Android che iOS.

Per il 2023 il nuovo Forza 350 è disponibile nei seguenti colori: Matt Cynos Gray Metallic, Pearl Falcon Gray, Pearl Siena Red, Mat Robust Gray Metallic e Mat Pearl Pacific Blue, con cerchi color bronzo.

Honda Forza 350 2023: gli accessori originali

Smart-Top Box da 45 litri (di serie su versione Deluxe)

Portapacchi posteriore integrato

Borsa bauletto interna

Manopole riscaldabili

Sella con speciale rivestimento

Pannelli pedana

Allarme

Stickers ruote

