Mig-23 russo si schianta vicino a Detroit: pilota e copilota miracolosamente illesi

Un pilota e un membro dell’equipaggio sono sopravvissuti ad uno spettacolare incidente. I due sono stati infatti costretti ad usare il seggiolino eiettabile durante il volo, prima che il loro jet d’epoca si è schiantasse al suolo durante uno spettacolo aereo in Michigan. Il MiG-23 è precipitato durante lo spettacolo aereo “Thunder Over Michigan”, come dichiarato dall’autorità aeroportuale della contea di Wayne.

L’aereo da combattimento sovietico costruito nel 1981 è caduto in un parcheggio auto e ha colpito alcune automobili vicino ad una serie di condomini a circa 48,2 chilometri ad ovest di Detroit. Fortunatamente non è stato segnalato alcun ferito tra gli occupanti degli appartamenti o tra gli spettatori dell’air show, organizzato dal Museo dell’Aviazione Yankee a Belleville.

Il pilota è un tenente comandante in pensione della Marina degli Stati Uniti che ha pilotato un A-6 Intruder durante il suo periodo di servizio. Ha completato 200 atterraggi su portaerei, per lo più in notturna, e 47 missioni nella prima Guerra del Golfo. Il pilota ed il copilota hanno avuto subito ferite serie ma non sono in pericolo di vita, e sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che l’agenzia avrebbe avviato un’indagine insieme alla National Transportation Safety Board.

