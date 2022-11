Una misteriosa nuvola nera circolare è apparsa in Pakistan

Un misteriosa nuvola nera a forma di anello è apparsa all’improvviso nel cielo del Pakistan, come possiamo vedere nel video ripreso da una strada trafficata. Ovviamente lo strano fenomeno è stato oggetto di curiosità, ma anche di ipotesi apocalittiche.

Nelle immagini possiamo vedere la nuvola nera che fluttua nel cielo ma non ha lasciato traccia quando è scomparso dopo pochi minuti. Subito sono partite congetture su eventuali alieni, nubi malefiche e persino presagi di morte.

Secondo gli esperti, però, questo spettacolo particolare ha una spiegazione semplice quanto reale. Questo cosiddetto vortice di fumo o anello nero può sorgere quando c’è un’esplosione attraverso una struttura circolare come una ciminiera. Questo strano effetto può essere causato da un incidente o da un preciso meccanismo usato come una sorta di effetto pirotecnico composto da esplosioni, lampi, fumo, fiamme o fuochi d’artificio.

Al contrario, secondo alcuni esperti, questi anelli neri che si librano non sono altro che uno sciame di chironomidi, i moscerini non pungenti, che reagiscono al rumore del luogo.

Secondo quanto riportano le cronache locali, non è la prima volta che un anello nero simile ha fatto scalpore. Nel 2015 era stata una studentessa nel Regno Unito a registrato un video che riguardava un fenomeno simile, diventato popolare come “Anello nero di Leamington Spa“. In quel caso l’anello era stato prodotto da alcuni test di fuochi d’artificio effettuato nelle vicinanze.

Effettivamente è proprio così. Cercando in rete abbiamo trovato quello che consideriamo il primo anello nero prodotto nel corso di un festival, durante il Burning Man del 2008. Qui il video della produzione “artigianale” del cerchio di fumo nero.

