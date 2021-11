Lewis Hamilton: “Valentino Rossi il più grande in assoluto”

Lewis Hamilton su Valentino Rossi: "Ovviamente è triste vedere Vale fermarsi, ma penso che la sua guida, il suo approccio e tutto quello che ha fatto sia stato incredibile La passione che ha avuto per così tanto tempo era evidente, traspariva. È una vera leggenda, uno dei più grandi di sempre, se non il più grande in assoluto. Quindi, sarà triste non poterlo più vedere nelle gare, non poter più vedere il suo solito stile di guida. Ma penso che sia un bel momento anche per lui, perché ha una famiglia ora che sta crescendo e che sta iniziando a costruire. Però sono grato di aver avuto il privilegio di condividere una giornata davvero speciale con lui in pista. E non lo dimenticherò mai".