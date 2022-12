La copertura del motore si stacca in volo costringendo a un atterraggio di emergenza

Un volo Alaska Airlines è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo che una delle coperture del motore si è staccata in volo. Il video è stato girato da un passeggero dal finestrino dell’aereo. Condividendo il filmato, ha scritto tirando un sospiro di sollievo: “Siamo sopravvissuti”.

Nel video si vede una parte della copertura del motore staccarsi ed iniziare praticamente sventolare prima di andare in bradelli. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo da Seattle di un volo diretto a San Diego con a bordo oltre 170 persone, compresi i membri dell’equipaggio e due piloti con alle spalle 32 anni di esperienza all’attivo. Il volo è rientrato a Seattle per un atterraggio di emergenza.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, Alaska Airlines ha affermato: “Il volo 558 ha segnalato una vibrazione insolita sul lato sinistro dell’aeromobile subito dopo la partenza. L’aereo è tornato all’aeroporto ed è atterrato in sicurezza”.

La linea aerea ha anche detto che non sono stati segnalati feriti tra i 176 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio a bordo. I passeggeri sono stati riprotetti su un altro volo per San Diego. Un’indagine è stata avviata da un team di sicurezza per accertare le cause del guasto.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.