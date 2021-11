Richard Branson cade dalla bici: “Ho avuto paura di rimanere paralizzato”

Richard Branson in biciletta si rende conto che i freni della bici non funzionano. "Stavo andando sempre più veloce, e le mie opzioni erano di cadere dalla scogliera, colpire la macchina, o potenzialmente investire Felix Stellmaszek". Il risultato? "Ci siamo schiantati". "Ci siamo sdraiati entrambi sulla strada mentre il resto della squadra si riuniva intorno a noi. Sono rimasto immobile, sperando di non essermi rotto la schiena o di non essermi paralizzato"