Oakley Future Genesis: la nuova visione del futuro

La storia di Oakley, che ha avuto inizio nel 1975, è sempre stata una costante reinterpretazione di sportività ed eleganza, elementi chiave che hanno reso grande questo storico marchio. Oggi, Oakley si immerge nuovamente in quello spirito dirompente che l’ha sempre contraddistinta, attingendo ai principi del passato per inaugurare un nuovo ed entusiasmante capitolo: l’era di Future Genesis. Questo nuovo percorso rappresenta una svolta epocale per il brand, che da vita ad una nuova prospettiva creativa, che si riflette in un rinnovamento dello storytelling e dei prodotti più iconici di Oakley.

Future Genesis è radicato nel dna di Oakley e preannuncia un futuro in cui il design e la creatività del brand evolvono. Il simbolo di questa evoluzione è Maxine Fearlight, la nuova protagonista di Oakley, che incarna la convinzione del brand che il futuro si costruisce con le proprie mani.

Il primo atto di Future Genesis comprende due cortometraggi che riportano gli spettatori nell’universo ideato per il video originale del 1992, Max Fearlight. Questi corti esplorano l’interconnessione tra passato e futuro e rappresentano il concetto protopico del brand, concentrando l’attenzione su un padre e una figlia.

I fan riconosceranno immediatamente Max Fearlight e il bunker da cui è partita la sua esplorazione dell’ignoto. Max rappresenta il passato, mentre Maxine, la nuova protagonista, simboleggia il sogno di un futuro protopico per Oakley, con prodotti e campagne che sembrano appartenere a un’altra galassia.

Maxine rappresenta questo dualismo: è un tributo sia al passato che al futuro. Il suo spirito e ottimismo sono la base dell’approccio di Oakley alla progettazione dei prodotti. Future Genesis stimolerà l’innovazione in tecnologie e design, ispirando collaborazioni e campagne pubblicitarie, e sarà il filo conduttore di tutte le creazioni di Oakley.

Per i cortometraggi, gli occhiali selezionati hanno un ruolo chiave. Max indossa Medusa, un prodotto d’archivio rivisitato digitalmente, perfetto per le sue avventure nel mondo virtuale. Questo mondo virtuale si riflette anche nella realtà, poiché nel 2024, gli occhiali da sole 13:11, ispirati a quelli indossati da Maxine nei trailer, diventeranno realtà e saranno disponibili nei negozi fisici.

Questi teaser sono solo l’inizio di una serie di video che Oakley pubblicherà nei prossimi anni, culminando con la celebrazione del 50° anniversario del brand. E’ poi già possibile esplorare la piattaforma immersiva Future Genesis, un viaggio audace e innovativo nel futuro di Oakley.

