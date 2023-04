Parcheggio multipiano crolla a New York: tragedia evitabile?

In un video che ha fatto il giro del mondo, si vede un parcheggio multipiano crollato nel quartiere finanziario di New York. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, causando purtroppo il decesso di una persona e il ferimento di altre.

Questo tragico evento conferma i timori di un articolo che avevamo scritto proprio ieri, quando parlavamo del rischio di crolli nei parcheggi multipiano a causa del peso maggiore delle auto odierne e della scarsa manutenzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di salvare le persone intrappolate, ma hanno dovuto interrompere l’operazione a causa delle preoccupazioni per la stabilità strutturale dell’edificio. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, almeno cinque lavoratori sono rimasti feriti, uno dei quali ha però rifiutato le cure mediche.

Il capo delle operazioni del dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che al momento del crollo i lavoratori all’interno dell’edificio stavano effettuando le normali operazioni di parcheggio. Uno di loro è rimasto intrappolato ai piani superiori e ha dovuto essere aiutato dai soccorritori per raggiungere un altro edificio in sicurezza.

Le autorità hanno utilizzato un cane robot con telecamera per trasmettere video dall’interno dell’edificio poiché le condizioni erano troppo instabili per consentire l’accesso dei soccorritori.

Si tratta di un evento tragico, ma che sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei parcheggi multipiano attraverso una manutenzione costante e accurata, per evitare possano accadere in futuro.

