Fortissima turbolenza in quota, passeggeri sbalzati in aria. 2 feriti e tanta paura.

Un video shock riprende la scena della fortissima turbolenza che ha colpito il volo CA1524 di Air China mentre si trovava in rotta da Shanghai a Pechino. L’aereo coinvolto è un Airbus A330-300 con a bordo 153 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, che ha incontrato quella che viene definita turbolenza in aria chiara (CAT) ad un’altitudine di 35.000 piedi, secondo quanto riportato da Aviation Source News.

Il video scioccante riprende il momento in cui l’aereo si è abbassato di diverse centinaia di piedi in pochi secondi, scatenando il panico tra i passeggeri e gli assistenti di volo che sono stati sbalzati in aria. Almeno due persone a bordo sono rimaste ferite, non gravemente, a causa dell’incidente.

Xing Lida, un passeggero a bordo, ha descritto l’incubo vissuto su Weibo, la piattaforma di social media cinese. “La prima metà del volo è stata piuttosto tranquilla. Tuttavia, negli ultimi 30-40 minuti, mentre le persone andavano avanti e indietro verso il bagno, c’è stato un improvviso calo di quota che ha spaventato tutti”, ha scritto Xing, secondo quanto riportato dal Global Times. “Ho visto una donna sui 40 anni e un assistente di volo che salvava la donna con il suo corpo, entrambe lanciati verso il soffitto, tanto che si è rotto”, ha raccontato Xing, professore associato presso la China University of Geosciences.

“Voglio esprimere tutta la mia stima agli assistenti di volo di Air China. Nonostante la loro paura, sono saltati in piedi per proteggere i passeggeri che non avevano allacciato le cinture di sicurezza e li hanno tenuti stretti. Poi hanno prestato assistenza ai feriti in modo professionale e calmo”, ha aggiunto Xing.

Anche grazie a questo video, ricordiamo che è fondamentale che i passeggeri seguano sempre le istruzioni dell’equipaggio di volo e indossino le cinture di sicurezza durante tutto il volo, anche quando sembra che tutto sia tranquillo. Le cinture di sicurezza possono aiutare a mitigare gli effetti della turbolenza e ridurre il rischio di lesioni.

La turbolenza in aria chiara, conosciuta come Clear Air Turbulence (CAT), rappresenta una minaccia significativa per gli aerei in volo. Questo fenomeno si verifica nelle aree con elevato wind shear, che consiste in una rapida variazione di direzione e velocità del vento. La turbolenza CAT si presenta normalmente in aria chiara, in assenza di nubi, e si manifesta soprattutto in alta quota, rendendola una turbolenza di alto livello.

La turbolenza CAT rappresenta una sfida per gli equipaggi di volo, poiché può verificarsi senza preavviso. Gli aerei moderni sono progettati per affrontare la turbolenza, ma nonostante ciò, possono verificarsi bruschi movimenti dell’aereo durante questo tipo di turbolenza, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Il CAT che ha coinvolto il volo di Air China mette in evidenza l’importanza di un’adeguata preparazione dell’equipaggio per affrontare situazioni di turbolenza acuta senza nuvole. Gli equipaggi di volo devono essere addestrati per riconoscere e gestire la turbolenza, garantendo la sicurezza e il benessere dei passeggeri durante tutto il volo.

