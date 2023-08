Piste allagate: caos all’aeroporto di Francoforte, più di 100 voli cancellati

Aeroporto di Francoforte nel caos dopo che a causa di un forte temporale alcune delle piste si sono allagate, così come alcune aree del terminal. I passeggeri di uno dei principali hub aeroportuali d’Europa, hanno subito forti disagi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la Germania.

Più di un centinaio di voli sono stati cancellati con i passeggeri hanno affrontato ritardi significativi a causa di forti temporali e piogge torrenziali.



Diverse aree dell’aeroporto, comprese alcune piste e parte dei terminal, sono state allagate a seguito delle intense precipitazioni. Immagini condivise sui social media mostravano aerei Lufthansa impossibilitati a muoversi a causa delle inondazioni.

Più di 100 voli sono stati cancellati dopo che le operazioni sono state interrotte a causa dei temporali.

Le operazioni a terra sono state sospese per almeno due ore e diversi voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti, poiché Francoforte non era in grado di gestire arrivi durante il picco del maltempo.

Un portavoce dell’Aeroporto di Francoforte ha dichiarato che i ritardi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche di ieri erano attesi anche per la giornata odierna. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato dei loro voli e a prepararsi a possibili ritardi.

