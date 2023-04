Il prete a messa in monopattino: ovazione dei fedeli in tripudio

Ecco un un prete che, alla fine della messa, riceve un inaspettato regalo da parte dei suoi parrocchiani: un monopattino elettrico. Con grande sorpresa del prete, i fedeli gli offrono il monopattino come dono per ringraziarlo della sua dedizione e del suo impegno nella guida spirituale della loro comunità.

Come si vede nel video, il prete, visibilmente contento e divertito, sale a bordo del monopattino e inizia a passare tra le ali dei fedeli che lo incitano e lo applaudono. Si forma subito un clima di festa e di gioia, con i parrocchiani che si stringono attorno al loro pastore, felici di avergli fatto questo inaspettato regalo.

Il prete guida il monopattino nella navata centrale della chiesa, sorridendo e salutando tutti con la mano. I parrocchiani sembrano entusiasti del nuovo mezzo di trasporto del loro pastore e si divertono a seguirlo e a fare foto e video per immortalare questo momento speciale.

Il video è diventato subito virale sui social media, suscitando l’interesse e la simpatia di tantissime persone. La scena è stata descritta come un momento di grande umanità e di comunione tra il prete e i suoi fedeli, un momento di gioia e di condivisione che ha fatto dimenticare per un attimo le preoccupazioni quotidiane.

Un bellissimo esempio di come la fede e la spiritualità possano unire le persone in un clima di amicizia e di solidarietà. Il prete, con il suo monopattino elettrico, ha dimostrato di essere aperto all’innovazione ed alle novità, e di saper coinvolgere i suoi fedeli in momenti di allegria e di spensieratezza. Una lezione di vita che tutti dovremmo imparare.

