Primo incidente di un Cybertruck: record in California

Chissà come ci si sente ad essere protagonisti del primo incidente con un Cybertruck su strade pubbliche. Il sinistro si è verificato a Redwood City, in California e diciamo subito che fortunatamente per loro, tutte le persone coinvolte sono uscite illese. La Toyota e la Tesla coinvolti nella collisione hanno subito danni importanti.

I dettagli sono emersi quando The Autopian ha contattato la California Highway Patrol per saperne di più. A quanto pare solo una persona ha riportato lievi ferite nella collisione, ma la cosa degna di nota è che il Cybertruck, con targa texana, era guidato da una persona con lo stesso nome di un ingegnere della Tesla a San Francisco. Un eufemismo per dire che non si sa ancora se sia un caso di omonimia.

Cybertruck crash What the photographer, Reddit user boddhya, says: ”Lemme recap. I was headed towards Saratoga.. from Russian Ridge. Saw the truck blocking the right side and also completely blocking the view of the upcoming turnout..and then the officer made us go on the… pic.twitter.com/dkL1DiAiHq — Marisol Marquez (@marisol_marquez) December 29, 2023

La Toyota Corolla stava viaggiando verso sud lungo la scengrafica Skyline Boulevard a Redwood City, California, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo. Un incidente piuttosto violento, come dimostrato dai danni alla Toyota e dagli airbag attivati sul pick-up Tesla. C’è da dire che, come riporta Jalopnik, le condizioni dell’asfalto possono aver giocato un brutto scherzo, in quanto generalmente asciutte, quando piove accumulano uno sporco viscido che fa diminuire l’aderenza.

A questo punto l’interrogativo è a quanto ammonteranno i costi di riparazione e i prezzi delle tariffe assicurative, visto che non si conoscono nei dettagli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD