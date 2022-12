Alla guida del Tesla Semi: ecco com’è

Se finalmente c’è stata la tanto sospirata consegna del primo Tesla Semi dei cento ordinati da Pepsi, finalmente possiamo vedere qualcosa di più, soprattutto dalla visuale dell’autista.

Tesla ha infatti pubblicato un video in time lapse del suo camion elettrico Semi che completa un viaggio di 500 miglia a pieno carico con una sola carica, ovvero 800 km. Il percorso inizia a Fremont per arrivare a San Diego, con un carico completo di oltre 37 tonnellate.Ed il fatto che sia stato effettuato con una sola ricarica è dimostrato dal video che mostra un viaggio continuo con una sola pausa, senza ricarica, per oltre 500 miglia.

Ma non finisce qui, perchè pare il Tesla Semi possa avere un’autonomia ancora maggiore, dato che ha completato il viaggio di 800 km con uno stato di carica iniziale del 97%, mentre alla fine ne aveva ancora il 4%.

Da notare allora la cabina con il sedile in posizione centrale, ed i due grandi monitor che riportano tutte le informazioni utili.

Elon Musk ci ha tenuto a specificare che quello del video era un camion di produzione, quindi non un prototipo, appena uscito dalla linea senza modifiche. Quando le condizioni del traffico lo hanno permesso, è stato guidato a velocità autostradali. Da notare come il camion di Tesla abbia dovuto affrontare salite e discese. Su un percorso più pianeggiante, avrebbe potuto raggiungere un’autonomia di circa 950 km.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.