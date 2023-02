Quando c’è la nebbia in aereo ma non è un effetto cinematografico

Decisamente particolare il video girato da questo passeggero a bordo di un CRJ-200 nel quale si vede una banco di nebbia a bordo. L’aereo è un Bombardier CRJ bimotore utilizzato su rotte regionali e, come possiamo osservare, c’è una densa coltre di nebbia all’altezza del pavimento.

Ma cosa è successo? Perché c’è nebbia a bordo?

Può capitare quando il separatore di umidità si satura, si consuma o si strappa. L’aria condizionata sugli aerei non rimuove l’umidità come l’aria condizionata di casa, quindi deve esserci un componente separato per rimuoverla ed è possibile che quest’ultimo si danneggi.

Il condizionatore d’aria di casa ha invece una piastra di condensazione o un altro punto in cui l’umidità in eccesso si raccoglie sotto forma di acqua. L’acqua viene poi diretta in uno scarico: si tratta del condotto di condensazione del condizionatore. Se il separatore di umidità è rotto, tutta l’umidità viene pompata di nuovo nell’abitacolo. A quel punto l’aria è troppo fredda per assorbire tutta l’umidità, quindi diventa nebbia come nel caso di questo video.

Speriamo di aver soddisfatto la vostra curiosità. Sapevate che esiste un corrimano segreto in aereo?

