Un uomo fa scattare un allarme bomba all’aeroporto di Francoforte dopo aver affermato di avere addosso delle granate, ma solo perché i controlli di sicurezza stavano impiegando troppo tempo.

La Polizia Federale tedesca sta effettuando le indagini su un cittadino austriaco di 37 anni che all’aeroporto di Francoforte, ha fatto scattare un allarme di sicurezza. L’uomo ha infatti più volte dichiarato di essere in possesso di ben tre granate mentre si sottoponeva al controllo di sicurezza per imbarcarsi su un volo diretto a Graz, in Austria. Una situazione paradossale raccontata da BI, nata dall’irritazione dovuta alle lunghe attese, ed esacerbata dalla lentezza dei controlli stessi.

Mentre era in coda, secondo le testimonianze il passeggero ha fatto notare più volte agli addetti di sicurezza di detenere tre granate, inducendo il personale dell’aeroporto di Francoforte ad allertare gli agenti. Questo episodio ha comportato un’ulteriore ispezione dell’uomo, del suo bagaglio e di chi lo accompagnava nel viaggio. Durante i successivi controlli il passeggero ha ovviamente raccontato di non avere realmente armi con sé, fatto accertato anche dalla polizia, attribuendo il suo gesto all’esasperazione per la lunga attesa.

In una nota sul sito stampa ufficiale, la Polizia Federale Tedesca ha messo in guardia sull’importanza di mantenere la calma anche di fronte a lunghe attese nei controlli di sicurezza, ricordando che non bisogna mai fare scherzi in contesti dove la sicurezza è prioritaria come negli aeroporti, e che l’attesa non sarà mai ridotta agendo in questo modo.

C’è da dire che settore dell’aviazione tedesco, ancora alle prese con le conseguenze della pandemia, compreso quello di terra in molti aeroporti del Paese, soffrono per una cronica carenza di personale. Questo non può però giustificare la lentezza dei controlli di sicurezza tedeschi, che sembrano essere organizzati per far perdere la pazienza anche al più pacifico dei passeggeri. L’abbiamo sperimentato personalmente in diverse occasioni, con comportamenti davvero indisponenti da parte del personale, che pare voler fare di tutto per rallentare il processo di verifica non tanto per un senso del dovere, ma per dimostrare di essere sotto dimensionato. Non ci sono filmati o registrazioni di quanto avvenuto, anche se ci sembra plausibile che qualche frase ironica e sarcastica, sia stata fin troppo presa apposta come “reale”.

Ultima nota: com’è possibile che in uno degli aeroporti di più grandi d’Europa non siano in funzione i nuovi scanner che eliminano quasi completamente le code? A Milano e Roma sono già in funzione da anni…

Copyright Image: Sinergon LTD