Spoticar, come comprare l’auto usata garantita da Stellantis

Si chiama Spoticar il brand globale di Stellantis che si occupa della vendita, così come dell’acquisto, di auto usate. In Italia, Spoticar offre nella propria vetrina online oltre 11.800 veicoli, tra auto e veicoli commerciali ma anche presso le 236 concessionarie presenti su tutto il territorio.

A livello europeo, Spoticar è presente in 11 Paesi con 2.200 showroom, nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli, ed ha in programma l’espansione negli Stati Uniti e in America Latina.

Come funziona Spoticar?

Innanzitutto i Concessionari Spoticar certificano il chilometraggio di ogni singolo veicolo, un aspetto importante se si considera la piaga delle auto schilometrate e con contachilometri taroccato. Successivamente l’auto usata viene sottoposta a fino a 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. Il lavoro di verifica è talmente minuzioso che la garanzia rilasciata può arrivare fino a 48 mesi.

E’ possibile effettuare test drive prima della consegna. Con la formula “soddisfatto o rimborsato” il brand offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura.

Perché Spoticar?

Orientarsi e decidersi tra milioni di auto usate non è sempre facile. Secondo una recente ricerca nazionale sui processi di scelta, il 62% dei clienti impiega poco meno di mese per decidere l’acquisto. E soprattutto, il 93% delle ricerche sono online, dove a recitare un ruolo da protagonista sono i video che risultano per l’86% determinanti nella decisione. Ma, fattore cruciale di tutto, rimane lo showroom dei concessionari per la chiusura dell’acquisto.

E’ su questo scenario che recita un ruolo da protagonista Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati. Il mercato second hand e i servizi collegati, si confermano strategici per Stellantis. Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari.

