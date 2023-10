Barbour x Baracuta: tre capispalla speciali, la capsule collection

Barbour x Baracuta: svelata la nuova capsule collection per questo autunno inverno 2023. Una collaborazione che unisce due marchi English style e che celebra la One and Only Original Harrington Jacket di Baracuta, conosciuta in tutto il mondo come G9.

Nato a Manchester nel 1938, appena un anno dopo la nascita del marchio, il 2023 segna il suo 85° anniversario. La collezione re-immagina questo stile iconico con i dettagli caratteristici di Barbour per creare un’interpretazione contemporanea di un classico molto amato, fondendo tradizione e modernità. Con una sinergia perfetta, la collaborazione Barbour x Baracuta celebra la quintessenza del patrimonio britannico di Baracuta con il dna radicato di Barbour e le classiche caratteristiche funzionali.

La collezione si ispira allo stile preppy “Ivy League”, che è salito alla ribalta all’inizio del XX secolo. Pioniere dell’élite degli studenti americani della East Coast, che desideravano un abbigliamento che li accompagnasse dalle lezioni ai campi sportivi, negli anni Sessanta esercitò una grande attrazione sugli inglesi, che interpretarono questo stile e lo fecero proprio.

Il look dell’Ivy League britannico era più modaiolo e includeva nuovi elementi come l’abbigliamento da lavoro, le sciarpe di seta e i berretti piatti a pannelli. In omaggio a questi legami, questa collezione presenta tre modelli in diverse varianti di colore che abbracciano questo concetto.

Le giacche, in tre modelli distintivi, sono caratterizzate da una sorprendente combinazione di tartan caratteristici di entrambi i marchi, il Barbour Classic Tartan e la Baracuta Fodera Fraser Tartan.

La Barbour x Baracuta Porton Wax è la rivisitazione di Barbour della tradizionale giacca G9 di Baracuta. Caratterizzata da polsini a coste elasticizzati e da un colletto con due borchie, questa giacca in cotone cerato è disponibile nei colori oliva o blu.

Il secondo modello in cotone cerato di questa collezione è la Barbour x Baracuta Brown Wax, presentata in nero o in oliva. Si basa sulla silhouette della giacca G4 di Baracuta, lanciata per la prima volta dal marchio nel 1944. Con una vestibilità leggermente più ampia rispetto all’iconica giacca G9 Harrington del marchio, la G4, nota come sorella della G9, offre un equilibrio tra stile casual e formale.

Questa stagione, questo stile classico prende vita con il caratteristico cotone cerato da 8 once di Barbour, per portare in primo piano la funzionalità ottimale di resistenza alle intemperie. Completa di colletto orizzontale foderato, da due profonde tasche con patta e tasche di sicurezza per portafogli per una conservazione ottimale e il caratteristico carré posteriore a ombrello di Baracuta, progettato per tenere a bada l’acqua piovana. La fusione tra il classico Tartan di Barbour e l’iconico Fraser Tartan di Baracuta rifinisce questo capo senza sforzo.

La rivisitazione dello stile iconico di Baracuta con i dettagli caratteristici di Barbour si evidenzia nella Barbour x Baracuta Clayton Wax. Questa giacca cerata pesante da 8 once è dotata di 6 tasche sul davanti e 3 sul retro, tra cui una tasca porta ombrello. Le caratteristiche principali includono anche un colletto a doppia borchia fino al cappuccio per la protezione dalle intemperie, realizzato in tessuto a coste.

Questo design è il perfetto connubio tra i due marchi britannici. Per sviluppare questa collaborazione si è scelto il G9, con il suo ombrello e il tartan Fraser, un classico maschile, usato come base della collezione e fuso con l’iconico dna Barbour, in termini di tartan Classic della famiglia Barbour e di cotone Oban wax 8oz per tutte le stagioni.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED