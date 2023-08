Ruba la colonnina del parcheggio, la carica in auto e se la porta via: arrestato

Ruba la colonnina del parcheggio e se la porta via in automobile come se niente fosse, durante giornata come tante a Cerignola, in provincia di Foggia.

Come vediamo nel video che è diventato rapidamente virale, mentre si trovava alla guida della sua automobile, l’uomo ha preso di mira la colonnina di un parcometro. Il suo obiettivo? Sradicarla per accedere al denaro contenuto al suo interno. Con determinazione, ha iniziato a colpire la struttura, installata sul marciapiede e destinata all’emissione dei biglietti per il parcheggio.

Dopo aver abbattuto la colonnina, l’uomo non si è fermato. Ha caricato l’intera macchinetta sulla Fiat Bravo, portandosi via tutto il contenuto, ovviamente in monetine.

Tuttavia, ciò che l’uomo non aveva previsto era la presenza di un testimone munito di smartphone. Un residente, probabilmente allertato dal rumore o dalla scena inusuale, ha iniziato a registrare l’intero episodio. Le immagini, chiare e inequivocabili, sono state rapidamente condivise online, diventando virali in pochissimo tempo.

La rapidità con il video ha iniziato a circolare, ha permesso una pronta reazione da parte delle forze dell’ordine. In poche ore, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e all’efficacia dei social media, l’uomo è stato identificato e arrestato, rendendo giustizia a un atto di puro vandalismo.

Era già terzo parcometro rubato

Non si tratta della prima colonnina ad essere stata oggetto di furto. Nel primo caso, avvenuto in prossimità del duomo cittadino, l’uomo è riuscito a impadronirsi di una somma di 400 euro. Il secondo episodio ha avuto luogo in via Bari, ma al momento non è stato possibile stabilire l’ammontare esatto del bottino.

furto

L’autore del furto, che aveva precedentemente eluso gli arresti domiciliari, ha visto i suoi piani andare in frantumi. Gli agenti della Polizia locale sono riusciti a individuare l’uomo mentre cercava di allontanarsi dal luogo del crimine. L’auto, utilizzata presumibilmente per la fuga, è stata rinvenuta e sottoposta a ispezione.

All’interno dell’auto è stata trovata una somma di 127 euro, accompagnata proprio dal parchimetro. L’identità del sospetto non è stata rivelata al momento, ma le autorità stanno seguendo delle linee investigative per comprendere l’eventuale coinvolgimento in altri episodi simili.

—–

