Sullo scooter con un ombrello in mano: cosa mai accadrà?

Guidare uno scooter con l’ombrello aperto in mano e senza casco è scelta poco intelligente. Ce lo dimostra il video di oggi in maniera inequivocabile.

Senza visuale, il nostro povero motociclista non ha potuto evitare di fare un bel frontale contro un muro, che per inciso era enorme e ben visibile. Per fortuna non ha subito grosse conseguenze e ne è uscito illeso.

Vogliamo scommettere che la prossima volta lascerà l’ombrello a casa? E a voi è mai capitato di trasportare un oggetto voluminoso? Raccontateci la vostra storia nei commenti.

