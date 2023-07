Ecco una cosa super divertente che non si potrà più fare con le auto elettriche

I motori endotermici, con il loro caratteristico suono dei potenti V8, sono già oggetto di nostalgia per molti. Tuttavia, il progresso tecnologico sta portando all’avvento delle auto elettriche, lasciando molte persone a rimpiangere i bei tempi passati.

Indipendentemente da ciò, ci saranno sempre attività divertenti che non potremo più sperimentare con le auto elettriche. Ecco perché è importante provare queste esperienze prima che siamo costretti a “mettere in soffitta” le nostre amate auto a benzina o diesel. Non stiamo parlando di sgasate, drifting o di qualcosa di pericoloso. Non è necessario allacciare le cinture di sicurezza, non ci sono trucchi o inganni complicati.

Tuttavia, c’è un piccolo trucco che potreste non aver mai provato. Avete mai pensato di mettere un palloncino sullo scarico della vostra auto? Questa pratica potrebbe non essere molto diffusa in Italia, fortunatamente, ma pare che negli Stati Uniti ci siano addirittura palloncini creati appositamente per fare scherzi divertenti.

Vi invitiamo a guardare, o meglio ancora, ad ascoltare, il che mostra questa esilarante pratica. Potrete constatare di persona se si tratta o meno di una delle cose più divertenti (e allo stesso tempo inutili) che si possano fare con un motore a benzina o diesel, e che purtroppo non saranno possibili con un’auto elettrica.

Questo semplice gesto, mettere un palloncino sulla marmitta dell’auto, può portare un sorriso e scatenare risate contagiose.

Allora, che ne dite, ne state già ordinando uno?

