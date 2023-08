Folle aggressione a Sondrio: uomo attacca i Carabinieri, il video diventa virale sui social

Un video incredibile ripreso da un passante nei pressi di Sondrio dove un automobilista si è fermato con la sua auto, apparentemente in panne, ed è sceso nonostante il traffico intenso. La scena è stata notata anche da una pattuglia dei Carabinieri, che si è prontamente fermata per prestare soccorso, credendo che l’automobilista fosse in difficoltà.

Appena i Carabinieri sono scesi dall’auto di servizio, l’uomo a piedi nudi, ha improvvisamente assalito i militari con una violenza inaudita. Utilizzando calci, pugni e addirittura oggetti come assi, ha messo in pericolo la sicurezza dei soccorritori. Incredibilmente, è riuscito addirittura a staccare un lampeggiante dalla loro vettura.

Dalla retromarcia all’arresto: i Carabinieri fanno fronte alla situazione

Inizialmente sorpresi e presi alla sprovvista dalla furia dell’uomo, i Carabinieri hanno fatto retromarcia per proteggersi. Dopo un rapido momento di riflessione, sono riusciti a scendere dalla loro auto e ad affrontare l’aggressore. Hanno infine arrestato l’uomo, mettendolo sotto custodia.

Il video dell’aggressione è stato ripreso da testimoni e immediatamente condiviso sui social media. Molti si sono chiesti cosa abbia spinto l’uomo a comportarsi in modo così violento e irrazionale.

A seguito di questo episodio, si è formata una coda sulla Strada Statale 38, nota per collegare la Valtellina con la Val Venosta. L’aggressione e l’intervento dei Carabinieri hanno temporaneamente bloccato il traffico, causando disagi per i viaggiatori.

Indagini in corso per comprendere le motivazioni dell’aggressore

Ora le forze dell’ordine dovranno indagare per scoprire cosa abbia scatenato tale violenza incontrollata nell’uomo. Si ipotizza che il caldo possa aver contribuito a innescare questa reazione aggressiva, ma sarà necessario approfondire ulteriormente per comprendere se ci siano altre cause o problemi psicologici che abbiano influenzato il comportamento dell’individuo.

