Cose da non fare: viaggiare con la neve sul tetto dell’auto

Una delle cose da non fare mai, è viaggiare con la neve sul tetto della propria auto. Si, lo sappiamo, magari uno è di corsa proprio per le conseguenze della nevicata, toglie la neve dal parabrezza e parte. Si tratta di un grave errore da non fare assolutamente.

In Italia si tratta di un comportamento che può essere sanzionato, secondo un cavillo dell’articolo 150, comma 1 e 2, del Codice della Strada e comporta multe da 39 euro, come riportano le cronache locali. Il problema è la pericolosità per sé stessi e per gli altri, oltre all’aumento dei consumi a causa del peso maggiore e dell’aerodinamica rovinata.

Detto questo, come si vede nel video, la neve può scendere improvvisamente sul parabrezza impedendo completamente la visuale, oppure può ghiacciarsi per poi staccarsi dal tetto andando a colpire le auto che seguono o i pedoni a bordo strada.

Il video che proponiamo non ha conseguenze, fortunatamente, ma è facilmente intuibile che le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. Non fate come lui e togliete la neve dal tetto prima di partire. Vi è capitato qualche episodio simile? Raccontatecelo nei commenti!

Se siete interessati, qui i copri parabrezza per auto per avere i cristalli sempre liberi da ghiaccio e neve.

