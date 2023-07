Il video dell’Embraer EMB 120 che si schianta in atterraggio: passeggeri miracolosamente salvi

Un aereo regionale bimotore turboelica Embraer EMB 120 è precipitato durante l’atterraggio all’aeroporto di Aden Adde a Mogadiscio, in Somalia. Il volo domestico, operato dalla compagnia aerea Halla Airlines, proveniva da Garowe, la capitale di Puntland, nel nord-est della Somalia, con a bordo 34 persone. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti ma va detto che comunque tutti sopravvissuti allo schianto.

Le immagini dell’incidente mostrano l’aereo effettuare un atterraggio apparentemente normale, tuttavia, l’aereo devia dalla pista durante la successiva fase. La causa esatta della perdita di controllo e della successiva uscita di pista al momento non è nota. Le riprese video mostrano l’aereo dirigersi verso una bassa vegetazione e perdere il controllo su terreno irregolare a sinistra della pista. Successivamente, l’aereo effettua una virata a terra prima di colpire di lato una recinzione, quasi ribaltandosi, e causando danni significativi alla struttura dell’aeromobile. Fortunatamente non si si sono sprigionate fiamme, che sarebbero potute essere fatali per i passeggeri e per l’equipaggio.

Halla Airlines è una compagnia aerea somala con sede a Nairobi, in Kenya. Fondata nel 2015, ha iniziato le operazioni nel 2016. La principale base operativa della compagnia aerea è l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi. La compagnia aerea opera su diverse destinazioni in Somalia, tra cui Mogadiscio, Garowe e Bosaso. Halla Airlines effettua anche voli per Nairobi, in Kenya.

L’Autorità dell’Aviazione Civile Somala ha rilasciato una breve dichiarazione, confermando che l’incidente si è verificato durante l’atterraggio sulla pista RWY 05 dell’Aeroporto Internazionale Aden Adde, alle 12:23 PM ora locale dell’11 luglio. L’ente regolatore dell’aviazione somala sottolinea che a bordo dell’aereo c’erano 34 passeggeri e membri dell’equipaggio, non ci sono state vittime e solo due passeggeri hanno riportato ferite lievi.

L’Autorità dell’Aviazione Civile Somala sta già svolgendo un’indagine approfondita sull’incidente dell’aereo di Halla Airlines. L’indagine in corso cercherà di determinare le cause dell’incidente e se ci siano fattori relativi alla manutenzione dell’aereo, alle condizioni della pista o ad altri fattori che abbiano contribuito all’uscita di pista.

