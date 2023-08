Questo video virale ti insegna il trucco per ottenere un upgrade del volo

Questo video insegna come come ottenere un upgrade gratuito su un volo. Se devi fare scalo, e non c’è molto tempo tra un volo e l’altro, prova a fare come mostrato nella clip.

Passeggero: Ehi, ho una sosta molto breve di soli 20 minuti tra un volo e l’altro. C’è un modo per sedermi nella parte anteriore dell’aereo così riesco a prendere l’altro volo?

Agente al gate: Ok, ho appena controllato e possiamo spostarti in prima classe.

Passeggero: Dici sul serio, è stato davvero così facile?

Agente al gate: Beh, avevamo lo spazio e l’hai chiesto davvero bene, quindi onestamente non è un grosso problema.

Ma funziona davvero?

Tutto bene? Mica tanto, perchè non è così che funzionano gli upgrade in business class, l’equivalente della first class nei voli interni negli USA.

Come suggerisce VFW ci sono aerei della United sullo sfondo del video. Negli USA non è “legale” avere solo 20 minuti di scalo tra un volo è l’altro in nessun hub di United Airlines. Non c’è modo di acquistare un biglietto aereo con così poco tempo tra due vole. Dire a un agente di gate che hai solo 20 minuti è più probabile che ti rida in faccia per aver mentito in maniera così evidente.

C’è anche da dire che i membri di United 1K, il programma frequent flyer United, hanno già abbastanza difficoltà a ottenere gli upgrade. Non solo, ma a quanto pare la first class americana è sempre piena, e difficilmente un agente di gate assegni un posto in first class gratuitamente.

E quindi?

Proviamo a dare credito al trucco. Anche perchè non si rischia nulla a fare domande in maniera gentile e sorridente. Forse riceverai un “no” secco oppure… “non dovrebbe succedere, ma se succede”…

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.