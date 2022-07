Un Boeing 737 di Air China perde in volo una vite del flap: il video denuncia.

Durante il volo di un Boeing 737 di Air China in viaggio da Pechino a Hengyang, un passeggero ha notato e registrato un problema con il flap dell’ala sinistra, che sembrava mancare di una vite mentre altre viti sembravano allentate.

Nel video si vedono diverse viti che fluttuano liberamente nei loro fori verso il bordo d’uscita del flap dell’ala sinistra. Una delle viti, quella più lontana dalla fusoliera, è completamente assente al momento della registrazione. Il volo ha proseguito fino a destinazione ed è atterrato in sicurezza senza ulteriori complicazioni.

Qui sotto il video:

Cosa dice Air China

Quando la linea aerea è stata informata del problema ha dichiarato che,

“Air China ha attribuito grande importanza alle viti allentate nella carenatura interna del flap sinistro del volo CA1921 condivise su Internet ed ha immediatamente ispezionato le parti pertinenti dell’aeromobile, riparato le viti allentate e controllato la flotta pertinente“.

Non sono stati riscontrati danni al flap o ad altre parti dell’aereo a causa di questo incidente. Il risultato è stato una semplice riparazione seguita da un’ispezione di tutti gli aerei dello stesso tipo. Il che include tutti i 737 della flotta.

Cosa è successo?

Quando si utilizzano i flap durante il volo, la portanza aumenta. Contemporaneamente aumenta anche la resistenza aerodinamica. Le parti interne su cui sono montate le viti del video servono a reindirizzare il flusso d’aria per contribuire a ridurre la resistenza senza ridurre la portanza. Le viti che si vedono nel video sono una parte di ciò che tiene in posizione la coda di questa parte del flap.

C’è da dire che possono mancare fino a due di queste viti perché il volo possa riprendere in sicurezza. È comunque importante che questa parte sia mantenuta intatta perché è sottoposta a forze estreme in volo ed a intense vibrazioni. Questa è molto probabilmente la causa delle viti mancanti e allentate, anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Air China sulla causa di questo problema.

