Un Boeing 777 decollato dalle Hawaii è quasi precipitato nell’oceano

Un Boeing 777-200 della United Airlines ha rischiato di precipitare nell’Oceano Pacifico al largo della costa settentrionale di Maui nelle Hawaii. L’evento, accaduto lo scorso dicembre, è venuto alla luce nelle scorse ore.

Quello che è certo è che il volo 1722 da Maui a San Francisco è partito dall’aeroporto di Kahului con condizioni meteo avverse, ma inizialmente il decollo è apparso nella norma. I dati analizzati da AirCurrent e Flightradar24 hanno mostrato che l’aereo aveva raggiunto circa 2.200 piedi prima di iniziare una brusca picchiata che, secondo la telemetria di tracciamento, ha raggiunto una velocità di discesa di quasi 8.600 piedi al minuto, ovvero circa 160 km/h.

As part of its reporting on the steep dive by United Airlines flight UA1722 after departure from Kahului last December, @theaircurrent analyzed data from Flightradar24. Review and download the data at https://t.co/Ao9YDwt5AL pic.twitter.com/a09oqteYEL

— Flightradar24 (@flightradar24) February 12, 2023