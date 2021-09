Le immagini del Boeing 787 super lusso per i nababbi cinesi

Le immagini del Boeing 737 trasformato in un hotel a 5 stelle per trasportate i magnati cinesi a circa 75.000 dollari all'ora.

Un Boeing 787 da sogno quello in possesso della società cinese Deerjet specializzata in noleggi di lusso. Si tratta di un aereo che si può affittare per voli privati, con la particolarità di essere uno dei più lussuosi al mondo, grazie ad un allestimento speciale e raffinato, realizzato dal designer francese Jacques Pierrejean, con un lavoro che è durato oltre due anni e mezzo tra progetto e installazione.

Questo aereo può trasportare fino a 40, privilegiati possiamo dire, passeggeri, coprendo notevoli distanze grazie ad un autonomia di oltre 15.000 Km. Chissà se anche loro sono a conoscenza delle 5 cose che avremmo voluto sapere prima di salire in aereo. Ma curiosando all’interno cosa possiamo ammirare?

Diciamo che sin da subito, entrando nel velivolo, ci apprestiamo ad entrare nel salotto principale, dove poltrone larghe e comode riempiono gli spazi ben illuminati da ampie finestrature. Proseguendo si incontra l’area destinata ad essere apparecchiata per i pasti, con due tavoli contrapposti, ognuno in grado di fare accomodare fino a sei persone contemporaneamente su comodi divani, trasformabili all’occorrenza in letti.

Più in là si trovano diciotto poltrone, da business class completamente reclinabili e dotate del massimo comfort possibile. Ma il meglio deve ancora venire, e riguarda la Suite destinata ai passeggeri più importanti.

Preceduta da un’area per potersi comodamente cambiare i vestiti, è composta da un grande letto matrimoniale, una TV da 42 pollici, un area per potersi lavare con doppi lavandini, e una zona doccia di dimensioni convenzionali, senza nessuna riduzione degli spazi necessari per la propria igiene personale.

Tutta la Suite è stata inoltre insonorizzata nel miglior modo possibile, permettendo un isolamento acustico tale da non fare sentire minimamente i fastidiosi rumori esterni, rendendo massimo il comfort a disposizione degli occupanti.

Le finiture da sogno e raffinate di tutti gli ambienti sono il comune denominatore dell’arredo interno e sicuramente si tratta di una tra le esperienze di volo più lussuose che si possano godere al momento.

Il costo per un ora di affitto si aggira intorno ai 75.000 dollari, cifra anch’essa all’altezza di ciò che questo magnifico Boeing è in grado di offrire ai propri passeggeri.

