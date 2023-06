Il comandante ha un malore, un pilota fuori servizio aiuta a far atterrare l’aereo

Una situazione quasi da film si è verificata a bordo di un aereo Air Canada, quando un pilota a causa di un malore è stato impossibilitato a continuare nelle manovre del volo partito dall’aeroporto Toronto. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo di un altro comandante con grande esperienza, la crisi è stata rapidamente sventata.

Il comandante che è intervenuto, era fuori servizio e viaggiava a bordo come passeggero per essere trasferito su un altro aereo. Con grande spirito di servizio, si è prontamente offerto di mettere a disposizione le sue competenze quando il primo ufficiale si è sentito male e non in grado di svolgere le proprie mansioni.

Il volo Air Canada AC692 è decollato dall’aeroporto di Toronto alle 17:58, con un ritardo di un’ora rispetto all’orario di partenza originariamente previsto alle 16:50. A bordo dell’aereo c’erano 125 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Secondo quanto riportato da Aviation Herald, il primo ufficiale dell’aeromobile ha avuto un malore 77 minuti dopo il decollo, momento in cui un capitano fuori servizio ha pilotato l’aereo in sicurezza fino al momento dell’atterraggio avvenuto 90 minuti dopo.

Secondo quanto riportato dal Transportation Safety Board canadese, sono stati chiamati i servizi di emergenza medica, ma al momento non sono disponibili aggiornamenti sulle condizioni del pilota. L’incidente ha coinvolto un volo Air Canada diretto da Toronto a St. John’s, Terranova, operato da un Airbus A220-300.

Un incidente simile era già capitato negli scorsi mesi. In quel caso il pilota di un’altra compagnia aerea si era messo a disposizione su un volo Southwest quando il comandante si era sentito male. La situazione era talmente grave che il comandante era stato trascinato fuori dalla cabina di pilotaggio per potergli prestare assistenza medica. Vedendo cosa stata accadendo, il pilota passeggero si era offerto di aiutare e, dopo aver controllato le credenziali, l’aereo era stato fatto rientrare all’aeroporto di partenza a Las Vegas.

In entrambe i casi l’atterraggio è perfettamente riuscito e nessun passeggero ha subito traumi o ferite.

