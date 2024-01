Elysian Aircraft, start-up olandese, ha presentato il progetto E9X, un aereomobile elettrico in grado di trasportare 90 passeggeri per 800 km, grazie a batterie ad alta densità energetica. L’aereo, sviluppato in collaborazione con l’Università Tecnica di Delft, sarà operativo entro il 2033.

La start-up olandese Elysian Aircraft ha recentemente presentato un importante sviluppo nel settore dell’aviazione: il progetto di un aereo elettrico in grado di trasportare 90 passeggeri per distanze fino a 800 km, grazie a batterie ad alta densità energetica di 360Wh/k. Questo progetto, denominato E9X, è stato sviluppato in collaborazione con l’Università Tecnica di Delft (TU Delft) nei Paesi Bassi.

Non si tratta di un obiettivo semplice, tutt’altro. Per portare a termine un progetto di tale portata, comprese ovviamente tutte le certificazioni del caso, si stima siano necessario un budget di alcuni miliardi di euro. Investitori permettendo, la previsione è che l’aereo sarà operativo entro il 2033.

Il sogno dell’aereo elettrico è così vicino?

L’E9X rappresenta un passo significativo verso una soluzione sostenibile per il futuro dell’aviazione commerciale. Secondo l’azienda, contrariamente alle convinzioni comuni, gli aeromobili elettrici di grandi dimensioni possono essere più efficienti dal punto di vista aerodinamico e capaci di trasportare quantità di energia maggiori di quanto originariamente ipotizzato.

Una caratteristica distintiva dell’E9X è l’ampia apertura alare, che misura circa 43 metri, progettata per alloggiare le batterie all’interno delle ali, un po’ come accade per i serbatoi di carburante attuali, riducendo il carico sulla fusoliera. Questa configurazione permette non solo di ottimizzare lo spazio, ma anche di ridurre il momento flettente sulle ali. Da notare che l’aereo è anche dotato di ali ripiegabili per adattarsi alle dimensioni standard dei gate aeroportuali.

Punto debole: l’infrastruttura di ricarica

Tutto bene? No, perchè un altro aspetto da considerare è la necessità di un’infrastruttura di ricarica adeguata negli aeroporti per gestire gli aerei elettrici. Le batterie di grandi dimensioni richieste per questi velivoli necessitano di stazioni di ricarica capaci di erogare diversi megawatt di potenza, al fine di garantire tempi di turnaround rapidi.

Ovviamente, queste batterie devono essere in grado di sopportare cicli di ricarica intensivi senza degradarsi in modo significativo in un breve periodo di tempo. Anche qui, una possibile soluzione potrebbe essere il battery swapping, ma ciò introdurrebbe ulteriori complessità sul metodo di stoccaggio nelle ali. Al contrario delle auto, dove tutto avviene in pochi minuti come abbiamo visto in Norvegia, il processo automatico richiederebbe una accuratezza e precisione certosina.

In ogni caso, l’interesse per l’E9X è rafforzato dal sostegno di Panta Holdings, una società olandese di investimenti con interessi nel settore dell’aviazione. Il focus sullo sviluppo di un aeromobile completamente elettrico per il mercato regionale rappresenta una direzione audace e potenzialmente rivoluzionaria nel settore dell’aviazione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD