FlyNow eCopter, l’aerotaxi eVTOL per la mobilità aerea personale

Negli ultimi anni, il settore dell’aviazione ha assistito a un crescente interesse verso lo sviluppo di soluzioni di mobilità aerea urbana, in particolare i taxi aerei eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing). Tra le varie proposte emergenti in questo ambito, l’eCopter, sviluppato dalla startup austriaca FlyNow Aviation, si distingue per alcune caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero facilitarne l’adozione pratica.

A differenza della maggior parte dei prototipi di aerotaxi che si ispirano ai droni quadricotteri, l’eCopter adotta un sistema di propulsione elettrica coassiale. Questo sistema prevede due eliche controrotanti posizionate una sopra l’altra, consentendo al velivolo di essere classificato come elicottero elettrico dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. Tale classificazione si traduce in un processo di certificazione presumibilmente più rapido e meno complesso rispetto a quello richiesto per i veicoli multirotore più simili ai droni.

Il sistema di propulsione coassiale contribuisce a ridurre sia il numero di componenti mobili sia il peso complessivo del velivolo. Queste caratteristiche dovrebbero portare a una riduzione dei costi di materiali e di produzione, rendendo l’eCopter potenzialmente più economico in fase di costruzione ed assemblaggio e quindi anche per il prezzo finale di acquisto rispetto ad altri aerotaxi. L’azienda suggerisce che anche l’autonomia di batteria dell’eCopter potrebbe beneficiare di questa configurazione, superando quella di molti concorrenti.

FlyNow Aviation prevede di realizzare tre versioni dell’eCopter partendo da una struttura base comune, strategia che dovrebbe ulteriormente contenere i costi di sviluppo e produzione. L’obiettivo è offrire un servizio di trasporto aereo urbano a costi comparabili a quelli di un tradizionale taxi terrestre per percorsi analoghi.

Nonostante non sia ancora disponibile un prototipo volante, FlyNow ha completato test a terra su un modello dimostrativo a scala reale, dimostrando la fattibilità del progetto. Le prestazioni attese per l’eCopter includono un’autonomia fino a 50 km, una velocità di crociera di 130 km/h e una capacità di carico massima di 200 kg.

Il velivolo sarà dotato di un sistema di autopilota per la navigazione lungo rotte predefinite, con capacità di evitare autonomamente ostacoli come altri aerei o grandi uccelli. La produzione commerciale dell’eCopter è programmata per iniziare nel 2026, con priorità al modello destinato al trasporto merci, seguito dalle versioni per il trasporto passeggeri.

Mentre il mercato dei taxi aerei eVTOL continua a espandersi con numerose proposte, l’eCopter di FlyNow Aviation si propone come una soluzione che punta a coniugare le esigenze di efficienza, semplicità operativa e accessibilità economica.

