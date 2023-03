AutoFlight completa il volo eVTOL più lungo del mondo da 250 km

Con ben 250 km, AutoFlight ha completato con successo il volo eVTOL più lungo del mondo con “Prosperity I”, una pietra miliare nel percorso verso la certificazione del suo aerotaxi da quattro passeggeri entro il 2025.

AutoFlight è una società di ricerca e sviluppo cinese specializzata nel volo autonomo e nella tecnologia eVTOL, ovvero decollo e atterraggio verticale elettrico, con sede a Shanghai.

Nel gennaio del 2022, AutoFlight aveva iniziato i test del suo Prosperity I eVTOL. Qualche settimana dopo, l’azienda aveva pubblicato filmati di volo dell’eVTOL, tra cui un decollo e un atterraggio di successo. Dal suo annuncio all’inizio del 2022, AutoFlight ha sviluppato la sua tecnologia eVTOL ad Augsburg, in Germania, con la speranza di ottenere la certificazione per i voli passeggeri dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea entro il 2025.

In questi giorni, l’azienda ha fornito ulteriori prove della bontà del progetto completando con successo il volo più lungo al mondo per un eVTOL. Secondo AutoFlight, il viaggio eVTOL ha avuto luogo in Germania, sostanzialmente su 20 giri in percorso predeterminato, con il Prosperity I comandato a distanza da un team a terra. La distanza totale percorsa con una sola carica è stata di poco superiore ai 250 km (155 miglia).

Il Prosperity I eVTOL di quarta generazione è in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h. L’azienda dichiara inoltre che l’eVTOL è comunque in grado di offrire un’autonomia massima in elettrico maggiore dei 250 km raggiunti in questo test.

